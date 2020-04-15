Факты ICTV — Выпуск 8:45 (15.04.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в мире уменьшается статистика инфицированных коронавирусом и увеличивается количество тех, кто выздоровел; Вселенский Патриарх Варфоломей призвал верующих оставаться дома и соблюдать карантинные мероприятия; боевики продолжают активно обстреливать наши позиции.
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2020-04-15
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