Факти ICTV – Випуск 8:45 (15.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у світі зменшується статистика інфікованих коронавірусом та більшає кількість тих, хто одужав; Вселенський Патріарх Варфоломій закликав вірян лишатися вдома та дотримуватися карантинних заходів; бойовики продовжують активно обстрілювати наші позиції.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10

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