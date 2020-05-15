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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (15.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: количество больных коронавирусом в Украине приближается к 17 тыс, антилидер неизменны — Буковина, Прикарпатье, Тернопольская область и Киев; Украина не будет вносить особый статус Донбасса в Конституцию и требует обмена всех на всех — последние новости минского процесса; российские наемники за минувшие сутки 11 раз атаковали наши позиции и получили ответ.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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