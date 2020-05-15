Факти ICTV – Випуск 8:45 (15.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: кількість хворих на коронавірус в Україні наближається до 17 тис, антилідери незмінні – Буковина, Прикарпаття, Тернопільщина та Київ; Україна не буде вносити особливий статус Донбасу у Конституцію і вимагає обміну всіх на всіх – останні новини мінського процесу; російські найманці за минулу добу 11 разів атакували наші позиції і отримали відповідь.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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