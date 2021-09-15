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Факты / Видео / Факты. Выпуски
Олена Баранова |

Факты ICTV — Выпуск 8:45 (15.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: снова возросло количество больных Covid-19 — есть более 4600 случаев за сутки; Россия уже начала газовый шантаж Европы: повлияет ли это на наши цены; Украине крайне необходимо реконструировать взлетно-посадочные полосы. Они старые и часто опасные — мы провели инспекцию и знаем, стоит ли ждать изменений.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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