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Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 8:45 (15.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.09.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: знову зросла кількість хворих на Covid-19 – маємо понад 4600 випадків за добу; Росія вже почала газовий шантаж Європи: чи вплине це на наші ціни; Україні конче потрібно реконструювати злітно-посадкові смуги. Вони старі й часто небезпечні – ми провели інспекцію і знаємо, чи варто чекати змін.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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