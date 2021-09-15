Факти ICTV – Випуск 8:45 (15.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: знову зросла кількість хворих на Covid-19 – маємо понад 4600 випадків за добу; Росія вже почала газовий шантаж Європи: чи вплине це на наші ціни; Україні конче потрібно реконструювати злітно-посадкові смуги. Вони старі й часто небезпечні – ми провели інспекцію і знаємо, чи варто чекати змін.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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