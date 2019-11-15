Факты ICTV – Выпуск 8:45 (15.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: несмотря на угрозы представителя Кремля, третий комитет Генеральной ассамблеи ООН, принял обновленную крымскую резолюцию; в Николаеве массово демонтируют МАФы – сотни киосков стоят незаконно. Операция зачистки без конфликтов не проходит; пластик сдал – получил бонус: Украинские изобретатели разработали уникальное приложение, чтобы поощрить людей не выбрасывать вторсырье.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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