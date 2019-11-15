Факти ICTV – Випуск 8:45 (15.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: попри погрози представника Кремля, третій комітет Генеральної асамблеї ООН, ухвалив оновлену кримську резолюцію; у Миколаєві масово демонтують МАФи – сотні кіосків стоять незаконно. Операція зачистки без конфліктів не минає; пластик здав – отримав бонус: українські винахідники розробили унікальний додаток, щоб заохотити людей не викидати вторсировину.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.