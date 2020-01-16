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Факты ICTV – Выпуск 8:45 (16.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой от пули снайпера погиб украинский военный; Украина чтит память киборгов, которые отстаивали Донецкий аэропорт; в Винницкой области в одном из сел не дают создать ОТО; что предлагают лучшие украинские рестораны и кафе.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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