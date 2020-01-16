Факти ICTV – Випуск 8:45 (16.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій від кулі снайпера загинув український військовий; Україна вшановує пам’ять кіборгів, які відстоювали Донецький аеропорт; на Вінничині одному із сіл не дають створити ОТГ; що пропонують кращі українські ресторани і кафе.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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