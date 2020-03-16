Факты ICTV — Выпуск 8:45 (16.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина ввела ограничения на границах. В то же время, количество зараженных коронавирус в мире приблизилось к 170 тыс. человек; школы и вузы на карантине, но образовательный процесс продолжается — страна перешла на обучение в онлайн; двое раненых и двое травмировались — российские наемники на фронте держат активность обстрелов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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