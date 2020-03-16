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Факти ICTV – Випуск 8:45 (16.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна запровадила обмеження на кордонах. Водночас, кількість заражених на коронавірус у світі наблизилась до 170 тис. людей; школи та виші на карантині, але освітній процес триває – країна перейшла на навчання в онлайн; двоє поранених і ще двоє травмувались – російські найманці на фронті тримають активність обстрілів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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