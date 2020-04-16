Факты ICTV — Выпуск 8:45 (16.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине сохраняется положительная динамика умерших и вылечившихся; в Соединенных Штатах зафиксирован антирекорд — за сутки умерло 2600 человек; украинские магазины одежды активно развивают онлайн-продажи.

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