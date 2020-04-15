Факты ICTV — Выпуск 21:10 (15.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине рекордное количество больных за сутки, каждый четвертый инфицированный — медик; людей призывают не ходить на Пасху на богослужение; как карантин повлиял на недвижимость; уровень итальянской медицины впечатляет. Один из украинских медиков, который сейчас в Италии перенимает опыт, рассказал, как там лечат Covіd-19.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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