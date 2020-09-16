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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (16.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина держится на 15 месте по темпам распространения коронавируса; на Донбассе один наш военный погиб и трое ранены; на границе Украины и Беларуси уже тысячи хасидов, которые хотят попасть в Умань иудейский Новый год; стартует 27 Львовский международный книжный форум – впервые в онлайн формате.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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