Факти ICTV – Випуск 8:45 (16.09.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна тримається на 15 місці за темпами поширення коронавірусу; на Донбасі один наш військовий загинув і троє поранені; на кордоні України та Білорусі вже тисячі хасидів, які хочуть потрапити до Умані на юдейський Новий рік; стартує 27 Львівський міжнародний книжковий форум – вперше в онлайн форматі.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.
2020-09-16
Теги: Факти 8.45, Факти ICTV