Факти ICTV – Випуск 8:45 (16.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна тримається на 15 місці за темпами поширення коронавірусу; на Донбасі один наш військовий загинув і троє поранені; на кордоні України та Білорусі вже тисячі хасидів, які хочуть потрапити до Умані на юдейський Новий рік; стартує 27 Львівський міжнародний книжковий форум – вперше в онлайн форматі.





Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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