Факты ICTV — Выпуск 8:45 (17.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уже семь подтвержденных случаев заражения коронавирусом, еще два человека обнаружили в Киеве; Украина прекращается авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за коронавируса; несмотря на усиление карантина, Верховная Рада будет работать в пленарном режиме; из-за коронавируса УЕФА решит судьбу проведения Евро 2020.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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