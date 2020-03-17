Факти ICTV – Випуск 8:45 (17.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вже сім підтверджених випадків зараження коронавірусом, ще двоє людей виявили у Києві; Україна припиняється авіаційне, залізничне та автобусне сполучення через коронавірус; попри посилення карантину, Верховна Рада працюватиме в пленарному режимі; через коронавірус УЄФА вирішить долю проведення Євро 2020.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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