Факты ICTV — Выпуск 8:45 (18.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине регистрируют новые случаи заболевания на коронавирус — зараженных уже 14, двое умерли; в Украине прекращается авиационное и железнодорожное транспортное сообщение; за эпидемии на границах огромные очереди — до 50 километров длиной, люди еще надеются попасть домой.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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