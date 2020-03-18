Факти ICTV – Випуск 8:45 (18.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні реєструють нові випадки захворювання на коронавірус – заражених вже 14, двоє померли; в Україні припиняється авіаційне та залізничне транспортне сполучення; через епідемію на кордонах величезні черги – подекуди 50 кілометрів завдовжки, люди ще сподіваються потрапити до дому.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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