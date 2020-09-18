Факты ICTV — Выпуск 8:45 (18.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пожарным удалось взять под контроль пожар на военном полигоне в Киевской области; через коронавирус в Украине закрывается все больше школ; Александр Лукашенко ограждает Беларусь от мира, страна закрывает западные границы и усиливает контроль с Украиной; Факты ICTV празднуют 20 лет.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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