Факти ICTV – Випуск 8:45 (18.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вогнеборцям вдалося взяти під контроль пожежу на військовому полігоні в Київській області; через коронавірус в Україні закривається дедалі більше шкіл; Олександр Лукашенко огороджує Білорусь від світу, країна закриває західні кордони і посилює контроль з Україною; Факти ICTV святкують 20 років.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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