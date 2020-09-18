Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 8:45 (18.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вогнеборцям вдалося взяти під контроль пожежу на військовому полігоні в Київській області; через коронавірус в Україні закривається дедалі більше шкіл; Олександр Лукашенко огороджує Білорусь від світу, країна закриває західні кордони і посилює контроль з Україною; Факти ICTV святкують 20 років.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV. Спорт 8:45 (18.09.2020)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (18.09.2020)
Понад 10 тис. годин в ефірі та до 30 млн глядачів: Факти ICTV святкують 20 років
Понад 10 тис. годин в ефірі та до 30 млн глядачів: Факти ICTV святкують 20 років
Факти ICTV. Спорт 7:45 (18.09.2020)
Факти ICTV. Спорт 7:45 (18.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (18.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (18.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (18.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (18.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (18.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (18.09.2020)
20 років в ефірі з Оленою Фроляк. Фільм про найрейтинговішу новинну програму України
20 років в ефірі з Оленою Фроляк. Фільм про найрейтинговішу новинну програму України
Факти ICTV – Випуск 21:10 (17.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (17.09.2020)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка