Факты ICTV — Выпуск 8:45 (19.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: растет количество зараженных коронавирусом в Украине, уже 16 человек подхватили болезнь; как в Киеве проводят внешнюю дезинфекцию; российские боевики активизировались на Донбассе — 15 обстрелов, трое наших армейцев ранены; правоохранители запустили флешмоб и просят водителей присоединиться к перевозке медиков.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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