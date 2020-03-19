Факти ICTV – Випуск 8:45 (19.03.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: росте кількість заражених на коронавірус в Україні, вже 16 людей підхопили недугу; як у Києві проводять зовнішню дезінфекцію; російські бойовики активізувалися на Донбасі – 15 обстрілів, троє наших армійців поранені; правоохоронці запустили флешмоб і просять водіїв долучитися до перевезення медиків.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.
2020-03-19
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