Факты ICTV – Выпуск 8:45 (19.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вблизи Станицы Луганской боевики ранили украинского десантника; Нафтогаз не согласится на скидку от Газпрома в обмен на отказ от претензий в судах; на Волыни город выиграл европейскую премию и теперь капитально утепляет школу.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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