Факти ICTV – Випуск 8:45 (19.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: поблизу Станиці Луганської бойовики поранили українського десантника; Нафтогаз не погодиться на знижку від Газпрому в обмін на відмову від претензій у судах; на Волині місто виграло європейську премію і тепер капітально утеплює школу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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