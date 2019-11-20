Факты ICTV – Выпуск 8:45 (20.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: враждебная атака с неба. На передовой враг снова применил ударный беспилотник; дело Насирова. Бывшему главе ДФС накануне зачитали обвинения; без автокресел нельзя. С сегодняшнего дня водителей, перевозящих детей без использования спецсредств – будут штрафовать; империя Макдональдс. 33 тыс. ресторанов в более чем ста странах мира.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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