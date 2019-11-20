Факти ICTV – Випуск 8:45 (20.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ворожа атака з неба. На передовій ворог знову застосував ударний безпілотник; справа Насірова. Колишньому очільнику ДФС напередодні зачитали обвинувачення; без автокрісел не можна. Відсьогодні водіїв, які перевозять дітей без використання спецзасобів – штрафуватимуть; імперія Макдональдс. 33 тис. ресторанів у понад ста країнах світу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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