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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (21.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сто тысячный марш справедливости в Минске и очередной жестокий разгон протестующих; каким будет для украинской экономики следующий год; рынок недвижимости оправился после коронакризиса. Цены вернулись к уровню прошлогодней зимы; колонии на продажу. Как идею Минюста воплощают в Одессе; маяки на марках. Укрпочта выпустила новую серию.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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