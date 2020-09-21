Факты ICTV — Выпуск 8:45 (21.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сто тысячный марш справедливости в Минске и очередной жестокий разгон протестующих; каким будет для украинской экономики следующий год; рынок недвижимости оправился после коронакризиса. Цены вернулись к уровню прошлогодней зимы; колонии на продажу. Как идею Минюста воплощают в Одессе; маяки на марках. Укрпочта выпустила новую серию.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.