Факти ICTV – Випуск 8:45 (21.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: сто тисячний марш справедливості у Мінську і черговий жорстокий розгін протестувальників; яким буде для української економіки наступний рік; ринок нерухомості оговтався після корона кризи. Ціни повернулися до рівня минулорічної зими; колонії на продаж. Як ідею Мінюсту втілюють в Одесі; маяки на марках. Укрпошта випустила нову серію.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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