Факты ICTV – Выпуск 8:45 (21.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: День Свободы и Достоинства в Украине, шесть лет назад началась Революция достоинства; геопортал Открытая Земля, как он будет работать и кому пригодится; Ирина Тимчишин рассказала о проекте Магнит для иностранных инвестиций.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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