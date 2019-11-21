Факти ICTV – Випуск 8:45 (21.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: День Свободи та Гідності в Україні, шість років тому почалася Революція гідності; геопортал Відкрита Земля, як він працюватиме і кому знадобиться; Ірина Тимчишин розказала про проект Магніт для іноземних інвестицій.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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