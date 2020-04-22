Факты ICTV — Выпуск 8:45 (22.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Почаевская лавра на карантине, в Британии испытывают вакцину, а в США новый рекорд смертности; два миллиона украинцев из-за карантина без работы. Какие права у рабочих, и обязанности у работодателей и государства; с первого мая ждите письма счастья. Заработает видео фиксация нарушений правил дорожного движения; шлем от коронавируса. Харьковские инженеры разработали эффективную защиту для врачей.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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