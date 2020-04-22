Факти ICTV – Випуск 8:45 (22.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Почаївська лавра на карантині, в Британії випробовують вакцину, а у США новий рекорд смертності; два мільйони українців через карантин без роботи. Які права у робітників, та обов’язки у працедавців і держави; з першого травня чекайте на листи щастя. Запрацює відео фіксація порушень правил дорожнього руху; шолом від коронавірусу. Харківські інженери розробили дієвий захист для лікарів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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