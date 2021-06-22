Факты ICTV — Выпуск 8:45 (22.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина активно готовится к внедрению паспортов вакцинации; при пожаре в Белогородке под Киевом погибли два человека; российские наемники совершили 14 атак и применили тяжелые минометы; есть ли еще шансы у сборной Украины на Евро-2020; возвращение Дизель-шоу на большую сцену.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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