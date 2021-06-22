Факти ICTV – Випуск 8:45 (22.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна активно готується до запровадження паспортів вакцинації; у пожежі в Білогородці під Києвом загинуло двоє людей; російські найманці здійснили 14 атак та застосували важкі міномети; чи є ще шанси у збірної України на Євро-2020; повернення Дизель-шоу на велику сцену.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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