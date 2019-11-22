Факты ICTV – Выпуск 8:45 (22.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: второй день обострения на передовой, трое раненых наших бойцов; Украина судится с Россией в Международном суде, реально ли заставить Кремль заплатить за бесчинства; почему восемь лет пустует крупнейший комплекс в Одесской области; Киев в списке гастрономических столиц Европы, какой будет в этом году главная елка Украины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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