Факти ICTV – Випуск 8:45 (22.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: другий день загострення на передовій, троє поранених наших бійців; Україна судиться з Росією в Міжнародному суд, чи реально змусити Кремль заплатити за безчинства; чому вісім років стоїть пусткою найбільший комплекс в Одеській області; Київ у списку гастрономічних столиць Європи, якою буде цього року головна ялинка України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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