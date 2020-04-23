Факты ICTV — Выпуск 8:45 (23.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: приближаемся к 7 тыс. Количество больных Covid-19 в Украине и мире растет; рынок труда в условиях карантина. Какие профессии востребованы; снабжают постелью, техникой и кроватями. Как отельеры объединились и помогают медикам; подкармливайте животных. Украинские зоопарки страдают из-за отсутствия посетителей.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.