Факти ICTV – Випуск 8:45 (23.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: наближаємось до 7 тис. Кількість хворих на Covid-19 в Україні та світі зростає; ринок праці в умовах карантину. Які професії затребувані; постачають постіль, техніку й ліжка. Як готельєри об’єдналися і допомагають медикам; підгодовуйте тварин. Українські зоопарки потерпають через відсутність відвідувачів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.