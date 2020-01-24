Факты ICTV – Выпуск 8:45 (24.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сегодня пятая годовщина циничных обстрелов российскими Градами мирного Мариуполя; последние подробности экономического форума в Давосе; количество инфицированных китайским коронавирусом растет бешеными темпами.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45

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