Факти ICTV – Випуск 8:45 (24.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: сьогодні п’яті роковини цинічних обстрілів російськими Градами мирного Маріуполя; останні подробиці економічного форуму в Давосі; кількість інфікованих китайським коронавірусом росте шаленими темпами.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45

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