Факты ICTV — Выпуск 8:45 (24.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина снова горит. Новые очаги возгорания на Житомирщине и Киевщине; четыре года пыток, холодные камеры и психушка. История украинца, который выжил в плену боевиков и вернулся; ВНО будет. Как в этом году будут сдавать тестирование выпускники, и за что наиболее переживают их родители; около 40% украинских ресторанов не откроются после карантина. Как выживает бизнес и как подстраивается к новым условиям; вместо дома в Испании — ферма. Харьковские супруги завели шестьсот коров. И поставляют молоко международным компаниям.

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