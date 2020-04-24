Факти ICTV – Випуск 8:45 (24.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна знову горить. Нові осередки займання на Житомирщині та Київщині; чотири роки тортур, холодні камери і психлікарня. Історія українця, який вижив у полоні бойовиків і повернувся; ЗНО буде. Як цього року здаватимуть тестування випускники, і за що найбільше переживають їхні батьки; близько 40% українських ресторанів не відкриються після карантину. Як виживає бізнес і як підлаштовується до нових умов; замість будинку в Іспанії – ферма. Харківське подружжя завело шістсот корів. І постачає молоко міжнародним компаніям.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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