Факты ICTV — Выпуск 8:45 (25.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: справка об отсутствии Covid всего за 400 грн. Как мошенники штампуют подделки и реально ли ими воспользоваться; в Николаевской области многотонные зерновозы разбили отремонтированную трассу на Днепр; белорусская оппозиция объявила в это воскресенье самую масштабную забастовку. А МВД опубликовало призыв расстреливать протестующих.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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