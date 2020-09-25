Факти ICTV – Випуск 8:45 (25.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: довідка про відсутність Covid всього за 400 грн. Як шахраї штампують підробки і чи реально ними скористатися; на Миколаївщині багатотонні зерновози розбили відремонтовану трасу на Дніпро; білоруська опозиція оголосила цієї неділі наймасштабніший страйк. А МВС опублікувало заклик розстрілювати протестувальників.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.