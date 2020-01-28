Факты ICTV – Выпуск 8:45 (28.01.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уже более 100 жертв коронавируса. Первый случай зафиксировали в Германии; медицинское страхование в Украине только 5% граждан. В чем преимущества и недостатки такой формы сотрудничества с врачами; титушки и захват помещения. На Ровенщине битва за церковь. Селяни против настоятеля храма, который не хочет переходить в ПЦУ; хлам, мебель и туши мертвых животных. Река Боржава завалена мусором.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.
2020-01-28
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