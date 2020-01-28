Факти ICTV – Випуск 8:45 (28.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: уже понад 100 жертв корона вірусу. Перший випадок зафіксували в Німеччині; медичне страхування в Україні мають лише 5% громадян. У чому переваги і недоліки такої форми співпраці з лікарями; тітушки і захоплення приміщення. На Рівненщині битва за церкву. Селяни проти настоятелю храму, який не хоче переходити до ПЦУ; мотлох, меблі і туші мертвих тварин. Річка Боржава завалена сміттям.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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