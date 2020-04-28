Факты ICTV — Выпуск 8:45 (28.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: количество больных коронавирусом в Украине уменьшилась, но рост таки продолжается; мир медленно снимает карантин — в Швейцарии заработали парикмахерские, а в Сиднее открыли пляжи для серфингистов; как психологически пережить карантин и не строить из себя больного вирусом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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