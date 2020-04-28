Факти ICTV – Випуск 8:45 (28.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: кількість недужих від коронавірусу в Україні зменшилась, але зростання таки триває; світ поволі знімає карантинні обмеження – у Швейцарії запрацювали перукарні, а у Сіднеї відкрили пляжі для серфінгістів; як психологічно пережити карантин і не вдавати з себе хворого на вірус.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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